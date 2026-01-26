侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバー１０人を発表し、出場３０人中２９人の出場が決まった。また、巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が、２月のキャンプに激励に訪れることが正式発表され、井端監督は「日本でもそうですし、ＭＬＢでも活躍された選手。