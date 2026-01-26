２３日、女子フリーで演技する青木祐奈。（北京＝新華社記者／謝羗）【新華社北京1月26日】国際スケート連盟（ISU）主催のフィギュアスケート四大陸選手権が22〜25日、中国北京の国家体育館で開催された。女子シングルの上位3位を独占した日本勢のうち、表彰台の頂点に立った青木祐奈（24）はミラノ・コルティナ冬季五輪代表ではない。競技はショートプログラム（SP）とフリースケーティング（FS）の合計点で順位が決ま