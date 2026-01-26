タレント上沼恵美子（70）が26日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。ドバイのホテルで思わぬ“愚痴”を聞いたことを回想した。かつてドバイ旅行した際、宿泊ホテルの日本人従業員から「加湿器は？」と問われたという。不思議な質問だなと思いつつ「いや、結構です」と断ったという。部屋に2台常設される中、なぜホテルマンがそんな質問をしたのかというと、1カ月前に同ホテルに日本人アーティストが