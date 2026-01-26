女優の山崎紘菜（31）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「#初めてファンタジースプリングスに行って#大感動でした」と書きだした山崎。ディズニーシーで楽しむ様子をアップした。ファンからは「かわ！新たなイメージ！」「か、かわいい…特に最近のドラマではかっこいい役や設定が難しいキャラも多かったからこそ、余計にギャップが」「可愛い系コーデは初めて見たかもですが、すごく似合