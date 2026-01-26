俳優の光石研（64）が26日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に生出演。若き日のほろ苦い思い出を語った。16歳でデビューし、女優の薬師丸ひろ子主演の大人気映画「セーラー服と機関銃」（1981年公開）で、主人公の同級生の一人を演じた光石。同作では出演シーンが半分以上カットされてしまったという。「薬師丸さんが凄い大人気の時の…」と切り出し若き日のほろ苦い思い出を振り返った。同じく同級