フィリピン南部で350人以上が乗った大型フェリーが沈没しました。これまでに少なくとも15人が死亡しています。【映像】救助される乗客現地当局などによりますと、26日未明、フィリピン南部で、少なくとも乗客332人と乗員27人が乗っていたフェリー、「M／Vトリシャ・カースティン3」が、沈没しました。これまでに300人以上が救助されたものの、15人の死亡が確認されています。この船はフィリピンの島々を結ぶルートで運航して