フォーシーズンズホテル大阪の1階にあるオールデイフレンチビストロ｢ジャルダン｣では、2026年1月5日(月)～4月2日(木)まで旬を迎える苺をテーマにした｢ストロベリーアフタヌーンティー｣が開催中です。国産苺を贅沢に使用した冬にピッタリなアフタヌーンティーでは、スイーツやセイボリーが楽しめます。また、ドリンクはフリーフローで楽しめ