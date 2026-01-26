群馬県藤岡市の山火事は発生から1日以上が経ちましたが、鎮火のめどは依然として立っていません。【映像】火が燃え広がる様子きのう午前8時すぎ、藤岡市上日野で「自宅の2階から煙が見える」と目撃者から通報がありました。消防などによりますと、「オドケ山」の北西側で起きた火事が強風によって延焼しているということです。地上からの放水や防災ヘリで消火活動が行われましたが、これまでに少なくともおよそ9ヘクタール