27日の列車の運行計画と見通しが発表されました。大雪により、複数の路線で運休や遅れの可能性があるほか、終日運転を見合わせる区間もあります。JR秋田支社が26日午後3時に発表した、列車運行計画と見通しは次の通りです。〇奥羽線大館－青森終日遅れや運休が発生する可能性あり〇花輪線鹿角花輪－大館終日運転取りやめ〇北上線横手－北上（岩手）終日遅れや運休が発生する可能性ありなお、バス等による