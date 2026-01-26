私はスズカ。夫のタダフミと息子コウタロウ（小4）との3人家族です。私の実家は自宅から車で10分ほどの場所にあり、現在は母が一人暮らしをしています。このたび母は、週1回の定期的な通院が必要になり、私は毎週車で送迎するよう言われました。一方的な母に、私はすっかり疲弊してしまいます。するとタダフミから、母が私に対して「支配的すぎる」と指摘されました。そして偶然目に入った母のスマホ画面には、私や家族への悪意に