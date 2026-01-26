ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が26日、福岡市西区で行う自主トレを公開した。この日は昨年末も自主トレをともにしたチームメートの秋広優人も参加し、内野でのノックや打撃練習などで汗を流した。昨季の山川は4番を外れるなど長期間の不振を経験し、最終的には130試合の出場で打率2割2分6厘、23本塁打、62打点と不本意な成績に終わった。「自分自身に対しての悔しさとか、いろんなものを込めて、今年は戦おうと思ってる