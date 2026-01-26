〜2025年3月期「中小民鉄41社」業績動向調査〜全国の主な中小民営鉄道（以下、民鉄）41社の2025年3月期の売上高合計は2,258億700万円（前期比7.4％増）で、前期比157億2,000万円の増収だった。当期純利益合計も155億8,200万円（同8.8％増）で、堅調に増収増益を持続していることがわかった。増収は36社（構成比87.8％）と9割近くに及び、運賃改定や本業の鉄軌道事業以外の売上増が押し上げた格好だ。利益面は、増益が22社（