2025年12月、下校途中の女子小学生に体を触るわいせつな行為をした疑いで、86歳の男が2026年1月26日に逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、静岡県三島市谷田に住む無職の男（86）です。警察によりますと、男は12月中旬、三島市内の路上で静岡県東部地区に住む10代の女子小学生に身体的な接触を伴うわいせつな行為をした疑いが持たれています。 被害を受けた女子小学生は友達と下校中で、面識のない男に触ら