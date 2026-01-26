ロックバンド・FLOWが26日、シンガポール滞在中に胸部大動脈解離との診断を受け緊急手術を行ったGOT’S（Ba）について、活動を再開すると発表した。公式サイトで明らかにした。【写真】FLOWでベースを担当するGOT’S（左）公式サイトでは「GOT’S 活動再開のお知らせ」との文書が掲載され、「休養しておりました GOT’S（Ba） につきまして、医師の判断および本人の体調回復状況を踏まえ、3月開催のライブより活動を再開するこ