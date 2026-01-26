ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル、Hiroが25日、自身のインスタグラムを更新し、32歳の誕生日を迎えたことを報告。抱負をつづるとともに、妻で俳優・山本舞香（28）に感謝のメッセージを届けた。【写真】「ケーキすごーい!!」「愛にあふれていて見ていて幸せ」妻・山本舞香が計画したバースデー会の様子Hiroは「32歳になりました。ここからまだまだ頑張るところです。よろしくお願いします」とあいさつし、バンドメンバ