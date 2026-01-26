野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督が山本由伸投手へ期待を込めました。26日、WBCに出場予定の選手を新たに10人発表しました。メジャーから新たに4選手を選出。ドジャースの山本由伸投手や、カブス・鈴木誠也選手、今季からメジャー挑戦となるブルージェイズの岡本和真選手、ホワイトソックスの村上宗隆選手が名を連ねました。山本投手は昨季ドジャース先発柱としてメジャーで初めて1年間ローテーションを守り続けました。そ