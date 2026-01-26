お笑いコンビ、アインシュタイン稲田直樹（41）が26日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。芸人になる前の職業を明かした。稲田は、自身が芸人を目指した経緯についてトーク。高校卒業後に一度就職していたと語ると、「2年間就職してるんです。電光掲示板作るところで」と話した。パンサー向井慧が「電光掲示板を作る仕事？」と想像がつかない様子で尋ねると、稲田は「いろんなエレベー