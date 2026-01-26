1月26日朝の東京外国為替市場で円相場は一時1ドル＝153円台まで円高に進んだ。先週23日（金）からおよそ5円、円高方向に進んだ格好だ。きっかけは23日の日銀・植田総裁の会見直後の”レートチェック”の憶測。日本で2円、アメリカで2円、そして週明け26日の日本でさらに円高が進んでいるワケは？今後の見通しは？ （解説・安藤佐和子）◆急速な円高。背景はQ：週末から大きく円高に動きましたが何が起きたのでしょうか？A：これは