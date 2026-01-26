女優大友花恋（26）が26日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。人気俳優が発したひと言に震えたことを話した。木村拓哉（53）が主演する映画「教場Reunion」（ネットフリックスで配信中）、「教場Requiem」（2月20日劇場公開）で、ともに警察学校の生徒役で共演する女優大原優乃（26）と一緒に出演した。大友は事前に聞かれた「教場でいちばん緊張した瞬間」について「風間教官の『いつまでやるの？』に