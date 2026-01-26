巨人は２６日、２月１日から始まる春季宮崎キャンプで、球団ＯＢの松井秀喜氏（５１）が臨時コーチを務めることを発表した。松井氏が現役引退後、巨人の春季キャンプで臨時コーチを務めるのは２年ぶり５度目。期間は２月中旬の数日間で、詳細は改めて発表される。２４年は、背番号５５を継承した秋広（現ソフトバンク）を約４５分間にわたり直接指導。二軍キャンプにも足を運ぶなど、熱心な指導姿勢が注目を集めた。また、