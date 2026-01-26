背番号３で初のＷＢＣへ―。２６日、広島・小園海斗内野手（２５）が３月に行われるＷＢＣ日本代表に選出された。２３年のオフの井端ジャパン発足から、侍ジャパンに選出されてきており、兼ねてから出場を熱望していた初のＷＢＣでの代表入りも決めた。小園はこの日「選んで頂き光栄に思います。ＷＢＣという初めての舞台で自分らしい積極的なプレーができるようにしっかり準備して、勝ちにこだわり世界一に貢献できるように頑