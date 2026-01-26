資料 観光庁が、2025年10月の宿泊旅行統計調査（第2次速報値）を公表したことを受け、四国運輸局が管内の状況をまとめました。（以下、全て延べ人数） 10月の四国4県の宿泊者は、約136万9000人(前年同期比＋3.4%)で、そのうち香川県の宿泊者は4県で最も多い延べ約46万6000人(前年同期比＋7.0%)でした。愛媛県は約41万1000人、高知県は約25万6000人、徳島県は約23万6000人でした。このうち外国人の宿泊者は、四国4県で約24