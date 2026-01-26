１月４日に第２子妊娠を報告した元ＡＫＢ４８でタレントの西野未姫（２６）が２６日までにＳＮＳを更新し、１歳の愛娘とのほっこりするやり取りを伝えた。「にこちゃん連れてのご飯しながら打ち合わせ」と記し、優しい表情を浮かべながら娘を見守る自身と、膝の上で赤のフリル付き娘がスプーンを食べようとしている姿を披露した。打ち合わせ中、娘は「ご機嫌斜めだったけど途中から復活」し、きっかけは「杏仁豆腐で復活した