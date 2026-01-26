阪神・高寺望夢内野手（２３）が２６日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで、大阪国税局の「スマホで確定申告体験会」に参加した。スマホでの申告を模擬体験した高寺は「画面の案内に従って、とても分かりやすく簡単にできました」と驚いた。また「学校や公園など、子供たちが運動できるような施設に（税金を）使っていただきたい」と願いを込めた。最後に、これから確定申告を行う人に向けたメッセージを求められ「