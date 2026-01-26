3月に開催されるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場する追加メンバー10人が26日に発表され、選手が日本野球機構とNPBエンタープライズを通じてコメントした。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦メジャー組はドジャース・山本由伸（27）、ブルージェイズ・岡本和真（29）、ホワイトソックス・村上宗隆（25）、カブス・鈴木誠也（31）の4人が新たに選出。国内