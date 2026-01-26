侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表した。広島から、小園海斗内野手が選出された。小園にとって、初のＷＢＣ出場となる。小園は球団を通じて、「選んで頂き光栄に思います。ＷＢＣという初めての舞台で、自分らしい積極的なプレーが出来るようにしっかり準備して、勝ちにこだわり世界一に貢献出来るように頑