韓国で李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政運営に対する支持率が、先週と同じ53.1％を記録したという世論調査結果が1月26日に出た。「共に民主党」の支持率は0.2％ポイント上昇した42.7％、「国民の力」は2.5％ポイント上昇した39.5％と集計された。【データ】高市首相、韓国国民の「日米中露トップ好感度調査」で1位リアルメーターが『エネルギー経済新聞』の依頼で、1月19〜23日に韓国全国の18歳以上2509人を対象に調査し、26