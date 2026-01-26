現地１月25日に開催された女子ブンデスリーガの第15節で、なでしこジャパンのMF谷川萌々子が所属するバイエルンは、門脇真依を擁するRBライプツィヒとホームで対戦。年明け最初のゲームで、３−０の快勝を飾った。雪が降り積もるなかでの一戦で、先制ゴールを決めたのが谷川だった。６分、ハンドで獲得したPKのキッカーを任されると、ゴール右下隅にきっちり決めてみせた。日本期待の20歳は、これが公式戦３試合連続の９点目