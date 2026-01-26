横浜市は、妊娠期から未就学児家庭までの行政手続き・情報提供を行ってきた公式子育て応援アプリ「パマトコ」で、学齢期の子どもを持つ家庭向け機能を新たに追加した。これにより、利用対象となる子どもは従来の約17万人から、約44万人まで一気に拡大。幅広い世代を支える「横浜の子育てプラットフォーム」として進化を遂げる。●学校・キッズクラブとの連絡が一元化今回のアップデートで最も注目されるのが、学校やキッズクラ