26日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝154円10銭前後と、前週末午後5時時点に比べ4円29銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円85銭前後と3円03銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース