中国で雇用情勢が厳しさを増す中、人工知能（AI）の急速な発展に伴う雇用問題が改めて注目されています。中国工業・情報化部の張雲明副部長は、AIの発展過程では雇用問題が避けて通れない課題であり、AIと製造業の双方に精通した複合型人材の育成が不可欠だとの認識を示しました。中国国務院報道弁公室は1月21日、2025年の工業・情報化分野における発展成果を紹介する記者会見を開きました。会見で張副部長は、技術の進歩は雇用構