3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンを率いる井端弘和監督（50）が26日、都内で新たに代表10選手を発表。オリックス・曽谷龍平投手（25）が初めての選出を果たした。確実に結果を残して、WBCの侍ジャパンの一員となった。昨年3月のオランダとの強化試合で初めて侍ジャパンのユニホームに袖を通すと、11月の強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦では3回をパーフェクトに