オリックスの新助っ人で、前レイズのボブ・シーモア内野手（27）が26日、大阪・舞洲の球団施設で入団会見に臨んだ。一塁手で、昨季3Aで30本塁打を記録した身長1メートル91、体重113キロの長距離砲。「とにかく打撃には自信がある。特にパワーをしっかり見せていけたら」と息巻いた。前日25日に来日し、この日は入団会見前に早速、大阪・舞洲の球団施設にてティー打撃などで調整。杉本と力強くハグを交わすなど、新たなチームメ