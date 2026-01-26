プロ野球・巨人は26日、アカデミーの東野峻コーチを2月2日〜18日の日程でアフリカ2か国へ派遣すると発表しました。これは官民連携でスポーツを通じた国際交流・協力を推進する「スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)」のSFTアクション＋事業として実施するもの。同じくSFT会員の一般財団法人アフリカ野球・ソフト振興機構(J-ABS)との共同事業となっています。東野コーチはマラウイ共和国とボツワナ共和国へ滞在し、現地で指導者講習