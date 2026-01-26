オリックスの高校生新人3投手が、大阪・舞洲の球団施設で行われている新人合同自主トレで初めてブルペン入りした。ドラフト1位・藤川敦也投手（18＝延岡学園）、同2位・森陽樹投手（18＝大阪桐蔭）、同3位・佐藤龍月投手（18＝健大高崎）がそろい踏みし、いずれも捕手を立たせて20球。新年初のブルペン投球に、藤川は「気持ちよかったです。キャンプでもっとコンディションを整えて、シーズンに入っていけたら」とうなずいた。