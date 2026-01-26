大相撲・初場所で優勝した大関・安青錦が一夜明け、会見を行いました。2場所連続優勝を果たしたウクライナ出身の安青錦。優勝を決めた後に両親に電話で報告したとのことで、「すごく喜んでいた。『知り合いからいっぱい連絡が来ている。今まで相撲に興味がなかった人からも連絡が来るようになった』と言ってくれました」と明かします。そして「自分の活躍を見て相撲に興味を持ってくれる人が増えているらしいので、すごくうれしい