ロッテの横山陸人投手（２４）が２６日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで自主トレを公開。セーブ王のタイトル獲得を目標に掲げた。「最低でも３０Ｓから４０Ｓは取らないと、タイトルに引っかかってこない」と言い切った。昨季は８月終盤からクローザーとして定着。チームトップの５０試合に登板し、２勝３敗２０Ｈ１２Ｓ、防御率２・０８の好成績を残した。「去年５０試合達成したので、それに物足りずというか。目標は６０試合、