1月24日、木村拓哉が自身のYouTubeチャンネルを更新し、麻雀をする動画を公開した。動画内で、かつて木村との “不仲” がささやかれた俳優が登場し、注目を集めている。「木村さんが、元乃木坂46で現在はMリーグで活躍する麻雀プロ・中田花奈さん、Mリーグで活躍する滝沢和典プロ、そして俳優の萩原聖人（まさと）さんと麻雀を打つ企画でした。萩原さんはプロ雀士として活躍し、過去にテレビ対局や著名人の大会で優勝を果たした