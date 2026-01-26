ロッテ・横山陸人が26日、ZOZOマリンスタジアムで自主トレを公開した。横山は昨季、長年目標に掲げていた50試合登板を達成し、20ホールド、12セーブ、56回1/3、47奪三振はいずれもキャリアハイの成績を残した。24年も43試合に登板して、3勝1敗18ホールド3セーブ、防御率1.71をマークするなど、2年連続で好結果。チームを代表する投手に成長した。昨年11月27日に行われた契約更改交渉後の記者会見で、若手から中堅と呼ばれる