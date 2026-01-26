都内のホテルで会見3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表10選手が26日、追加発表された。井端弘和監督が都内のホテルで会見。すでに明かされていた大谷翔平投手（ドジャース）ら19人に加え、これで29人に。残る1人は後日発表される。2月14日からは宮崎で合宿を行い、本番への準備を進めていく。井端監督はWBC初招集となった曽谷龍平（オリックス）、小園海斗（広島）、北山亘基（日本ハム）を