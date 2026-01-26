■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）1/22、NYダウ＋306ドル高、49,381ドル2）1/23、NYダウ▲285ドル安、49,098ドル【前回は】相場展望1月22日号米国株: グリーンランド関税でトリプル安出現⇒撤回でトリプル高も警戒日本株: 衆院投開票日2/8までは「高市トレード」で堅調、その後注意●2．米国株：トランプ・リスクで、「金」価格が連日の高値更新⇒株価不安定化？1）「金」価格が連日の高値更新・金価格の推移