1月25日に幕張メッセにて開催された「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」のオープニングを飾るステージとなる「新展開超発表！ゲンキダステージ Part1」にて、アニメ『ドラゴンボール超（スーパー） 銀河パトロール』の制作決定が発表された。併せてティザービジュアルも解禁された。【写真】イベント「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」キービジュアル『DRAGON BALL』40周年イヤーのクライマックスを飾るイベント「ドラゴンボー