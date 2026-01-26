旭川北の最速１４８キロ右腕・菊地斗夢（３年）が、東京六大学の法大にスポーツ推薦で合格した。ＮＰＢだけでなく、ＭＬＢスカウトも注目した逸材は、名門から４年後のプロ入りを目指す。高校最終学年の春に頭角を現した身長１８６センチの右腕。春の旭川地区予選では、後に夏の甲子園出場を果たす旭川志峯を９回２失点に抑えて完投勝利を挙げた。夏は同予選１回戦で旭川志峯に敗れたが、１１球団約３０人のスカウトが集結した