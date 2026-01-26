俳優の木村拓哉が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。1994年10月期に放送されたドラマ『若者のすべて』で共演していた萩原聖人と、感動的な対面を果たした。【動画】木村拓哉“因縁の相手”萩原聖人と激アツな抱擁木村が「萩原聖人様」と書かれた楽屋をノックすると、萩原が満面の笑みでゆっくりと扉を開けた。木村が「萩原聖人さんですか？」と向けると、萩原も「木村拓哉さんですか？」と茶目っ気たっぷりに返すなど、和