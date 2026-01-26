フィリピン南部の沖合で26日、360人が乗るフェリーが沈没し、少なくとも18人が死亡しました。フィリピン沿岸警備隊などによりますとフィリピン南部バシランの沖合で26日、乗客乗員360人を乗せたフェリーが沈没しました。これまでに300人以上は救出されましたが、少なくとも18人が死亡し、24人以上の行方が分かっていないということです。現地の大使館によりますと、日本人の被害は確認されていません。フェリーは定員以下で運航し