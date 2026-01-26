安全・安心・おいしさにこだわった冷凍食品の宅配事業を展開するSL Creations（SLC）は、今後5年間でグループの売上倍増を目指す。シュガーレディ（SL）による既存販売組織の活性化に加え、契約件数が急増している社食サービス、OPF事業（オフィスプレミアムフローズン）の成長をさらに加速させる。1月13日に本社で方針説明会を開き、佐藤健社長は「現在はグループ始まって以来のチャンスが到来している。OPF事業を売上の柱