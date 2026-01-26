今節のACピサ戦を6-2で制し、セリエA首位を走るインテル。昨季はリーグ制覇&チャンピオンズリーグ制覇のチャンスがあったが、最終的にはナポリにリーグタイトルを奪われ、CLでは決勝でパリ・サンジェルマンに0-5の大敗を喫することになり、何とも苦いシーズンになってしまった。今節のピサ戦でゴールを決めたインテルDFフェデリコ・ディマルコは、パリ戦のショックを長く引きずってしまったと振り返っている。そこから指揮官に