バイエルン・ミュンヘン・フラウエンの谷川萌々子が、1月25日に行われた女子ブンデスリーガ第15節のライプツィヒ戦で今季公式戦9ゴール目を記録した。大雪に見舞われ、一面が白く染まったピッチ状況の中でも、先制となるPKを沈めて3-0の快勝に大きく貢献。チームはこの勝利で今季14勝目を挙げ、開幕からのリーグ無敗記録を更新し続けている。この試合では、谷川のJFAアカデミー福島時代からの先輩である門脇真依も、ライプツィヒの