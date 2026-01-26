アーセナルはプレミアリーグ第23節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦、先制に成功したものの2-3と敗れた。いまだ首位ではあるものの、2位マンチェスター・シティ、3位アストン・ヴィラとの勝ち点差は4に縮まってしまった。痛い敗戦となったアーセナル。前半は主導権を握っていたものの、なかなかユナイテッドの守備を崩せない時間が続いていた。アーセナルのファンたちは、ミケル・アルテタ監督の戦術に疑問を抱いているようだ