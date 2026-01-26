本職の中盤から緊急時には右サイドバックにも入るなど、今のリヴァプールにMFドミニク・ショボスライは欠かすことの出来ない選手だ。豊富な運動量、馬力溢れる攻撃参加に加え、最近はフリーキックの精度も上がってきた。今季序盤のアーセナル戦ではプレミアリーグの歴史に残るような直接フリーキックを炸裂させ、先日行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のマルセイユ戦では壁の下をグラウンダーで通すアイディア溢